НИЩАЮЩИЙ ТРИЛЛИОНЕР, КРАХ ТЮЛЬПАНОМАНИИ И ДОТКОМОВ, или «СЕКРЕТ НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЯ»

В Америабанке прошел очередной «Investor’s Day»

На вопрос, покупал ли кто из присутствующих после недавнего Ай-Пи-О (IPO – первичное публичное размещение акций на фондовой бирже) акции американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илона Маска, в зале поднялась пара рук (к этой истории мы вернемся в конце). Еще совсем недавно нашим гражданам, имеющим свободные финансовые средства, было неведомо даже понятие IPO, означающее, если простыми словами, продажу частной компанией своих акций любому желающему и тем самым привлечение капитала, а сегодня они владеют акциями прославленной компании, способствуя ее продвижению к высадке на Луну и Марс…

АМЕРИАБАНК СОБРАЛ 30-го ИЮЛЯ ВО ВМЕСТИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ СТОЛИЧНОГО БИЗНЕС-ЦЕНТРА «КАМАР» ПОЛНЫЙ АНШЛАГ. Мужчины и женщины, молодые и не очень, кто в костюмах, а кто и по-домашнему в шортах – все они, начинающие и более опытные инвесторы, не оставили ни одного свободного места в рамках очередного мероприятия банка «Investor’s Day» («День инвестора»). Управление деньгами путем грамотных вложений в акции по всему миру, судя по всему, сегодня интересует все больше наших граждан. Добавим к тому, что недавно Lion Finance Group (LFG) была включена в индекс FTSE 100, и Америабанк как член группы стал первой армянской компанией, вошедшей в престижный список ста крупнейших компаний Лондонской фондовой биржи.

В свое время Америабанк создал в своем мегаприложении MyAmeria специализированную цифровую платформу для инвесторов MyInvest, сформировав тем самым целое сообщество пользователей, и теперь они регулярно собираются на «День инвестора» с тем, чтобы учиться у маститых профессионалов банка и друг у друга нюансам фондового рынка, обмениваться мнениями и опытом, обсуждать свой следующий эффективный шаг на задорном инвестиционном пути. Особо подчеркнем, что участников мероприятия уже не удовлетворяют обычные и самые простые инструменты вложения сбережений в виде банковских депозитов или облигаций, которые далеко не всегда способны компенсировать инфляционный удар, и они готовы идти на определенный, но обоснованный риск в стремлении получить гораздо более высокий доход.

Главный специалист инвестиционной консультативной команды Америабанка Гурген Айвазян довольно подробно проанализировал и обобщил для участников мероприятия основные инвестиционные тренды на рынках капитала за 1-е полугодие текущего года, попутно задавая собравшимся каверзные вопросы и, в свою очередь, отвечая на заданные ими. Кроме того, участники мероприятия получили право на бесплатную индивидуальную консультацию у инвестиционных специалистов банка, причем это предложение действует в течение 7 дней после Investor’s Day.

Г. Айвазян в ходе своего выступления детально остановился на динамике знаменитого фондового индекса S&P 500, который включает акции 500 крупнейших по рыночной капитализации публичных компаний США – таких, как Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Micron Technology — и служит главным показателем здоровья всего американского рынка акций. Причем, 41% капитализации S&P 500 – это всего 10 крупнейших компаний мира.

Спикер подробно, с графиками, диаграммами и матрицами, представил распределение и состояние основных компаний по секторам индекса с указанием лидеров и отстающих, наилучших и наихудших результатов, причем некоторые из них содержали сравнительную информацию аж за целый век — с 1928 года. Так, на сегодня наиболее яркую динамику демонстрируют компании из сектора Semiconductor (Полупроводники) – преимущественно за счет небывалого спроса на электронные карты памяти (memory card), используемые для хранения цифровой информации. Сейчас все свободные средства технологических гигантов хлынули в полупроводниковые компании. Кроме того, специалист банка рассказал, как ведут себя на рынке компании из секторов SaaS (программное обеспечение как услуга), «Нефть и газ» и в целом товарно-сырьевые активы, драгметаллы и криптоактивы.

В ПЛАНЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ ОГРОМНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ УЖЕ УПОМИНАВШАЯСЯ ЦИФРОВАЯ инвестиционная платформа Америабанка MyInvest, с помощью которой можно приобрести более 70 тысяч акций, облигаций и ETF (готовая корзина, фонд ценных бумаг, покупая одну акцию которого, инвестор автоматически приобретает долю во многих разных компаниях) на 48 международных финансовых рынках. В частности, на указанной платформе доступны 7 подготовленных брокерской командой Америабанка инвестиционных портфелей и, кроме того, команда банка выпустила 25 инвестиционных идей, шансы на успех которых специалист оценил как «50 на 50».

Участникам мероприятия было предложено обсудить вопрос, находится ли сегодня мировая экономика «в пузыре», который неизбежно лопнет, как это случилось в 2000 году с доткомами (интернет-компании). Четкого ответа на этот злободневный вопрос, конечно, не знал никто, однако инвесторы, воспользовавшись поводом, вспомнили о первом лопнувшем еще в XVII веке (1637 год) пузыре с голландскими цветами, когда обуявшая мир тюльпаномания закончилась в Нидерландах крахом и падением в десятки раз цен на луковицы этих цветов.

Гурген Айвазян проанализировал свои же прогнозы 6-месячной давности на предмет исполнения, а также сделал новые – на второе полугодие т.г. В частности, он ожидает агрессивного роста индекса S&P 500, а в целом будет продолжаться извечное классическое соперничество «быка» (рынок на подъеме) и «медведя» (падающий рынок).

Словом, для тех, кто не боится рисков (потеря денег) и хочет преумножить свое состояние, как гласил один из слоганов мероприятия, «наилучшее время начать – вчера, а второе наилучшее время – сегодня». Кстати, другим броским слоганом «Дня инвестора» стало утверждение, что «рынок премирует не самого умного инвестора, а самого терпеливого». Следовательно, вложения в акции следует рассматривать в долгосрочном аспекте, а не копошиться вокруг своих приобретений сутками напролет. Как выразился Г. Айвазян, главная мудрость и одновременно тягота инвестора после оценки рисков и вложений – «ничегонеделание».

У меня лично тоже есть вопрос: кто-нибудь точно знает причину скоротечного завершения ажиотажного спроса после крупнейшего в истории IPO на акции компании SpaceX, сделавшего Илона Маска первым на планете триллионером, а сейчас торгующихся даже ниже цены первичного размещения в $135 за акцию (в течение первого месяца торгов цены достигали $225)? И почему убытки акционеров после взрывного роста акций космической компании последовали вслед за… успешным испытанием ракетного комплекса Starship? То-то и оно: «есть многое на свете, друг Горацио»…