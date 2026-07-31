ОДИНОКИ ЛИ МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ? КАК УЧЕНЫЕ ИЩУТ ПРИЗНАКИ ВНЕЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

На протяжении тысячелетий человечество задается одним из самых фундаментальных вопросов: есть ли жизнь за пределами Земли? Пока единственная известная нам планета, где существует жизнь, – это наша собственная. Но современные телескопы и космические миссии постепенно приближают ученых к ответу.

ПАРАДОКС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ДАЖЕ САМА ЖИЗНЬ до сих пор не имеет единого универсального определения. Однако для поиска внеземных организмов ученым, возможно, не обязательно точно знать, что считать жизнью во всех возможных формах. Достаточно обнаружить признаки, которые указывают на биологическую активность. Проще говоря, главная задача астробиологов сегодня – найти не самих инопланетян, а следы их существования.

Где искать внеземную жизнь?

Поиски не ограничиваются далекими звездами. Ученые рассматривают и объекты внутри нашей Солнечной системы.

Одним из главных кандидатов остается Марс. Сегодня планета выглядит холодной и безжизненной, но миллиарды лет назад на ее поверхности существовали реки, озера и условия, потенциально подходящие для микробной жизни.

Марсоход NASA Perseverance исследует древний кратер Езеро, где когда-то находилось озеро. В 2024 году аппарат собрал образец породы, получивший название «Sapphire Canyon». Исследователи сообщили, что в нем обнаружены потенциальные биосигнатуры – признаки, которые могут быть связаны с древней микробной жизнью. Однако ученые подчеркивают: это еще не доказательство существования организмов на Марсе, а лишь повод для дальнейшего изучения.

Другой марсоход NASA – Curiosity – ранее обнаружил в породах кратера Гейла крупные органические молекулы. Исследователи считают, что небиологические процессы не могут полностью объяснить количество обнаруженных органических соединений, хотя происхождение этих веществ остается предметом научных дискуссий.

Еще один перспективный объект – Европа, ледяной спутник Юпитера. Под его многокилометровой ледяной корой, как предполагают ученые, находится огромный океан жидкой воды. В 2030 году NASA планирует начать детальное исследование Европы с помощью аппарата Europa Clipper, который будет изучать состав льда и возможные признаки пригодности этого мира для жизни.

Жизнь, которой мы не знаем

Поиск внеземных организмов осложняется тем, что мы в основном ориентируемся на земной пример. Но жизнь во Вселенной может оказаться совершенно иной.

На Земле существуют организмы, способные выживать в экстремальных условиях: в кислотных озерах, ледяных пустынях Антарктиды, глубинах океана рядом с раскаленными гидротермальными источниками.

Такие существа называются экстремофилами. Они показывают ученым, насколько разнообразными могут быть условия существования жизни. Если организмы способны выживать в местах, которые раньше считались полностью непригодными для жизни, возможно, и на других планетах существуют формы жизни, которые сегодня кажутся невозможными.

На сегодняшний день ученые подтвердили существование более 5800 экзопланет в нашей галактике. Но это лишь малая часть от возможного количества: общее число планет вокруг других звезд может исчисляться триллионами.

Чтобы определить, какие из них наиболее перспективны для поиска жизни, ученые используют понятие «обитаемой зоны».

Это область вокруг звезды, где температура может позволять существование жидкой воды на поверхности планеты. Однако сама по себе такая зона не гарантирует наличие жизни.

Планета должна иметь подходящий размер, стабильную атмосферу, а ее звезда не должна слишком часто выбрасывать мощные вспышки радиации, способные уничтожить потенциальную биосферу.

Таким образом, обитаемая зона – лишь первый фильтр, позволяющий выбрать наиболее интересные цели для дальнейших исследований.

K2-18 b: один из самых загадочных миров

Одним из наиболее интересных объектов для ученых стала экзопланета K2-18 b, расположенная примерно в 124 световых годах от Земли.

Это суперземля – планета почти в девять раз массивнее нашей. Она вращается вокруг красного карлика и находится в зоне, где теоретически может существовать жидкая вода.

В 2019 году телескоп Hubble обнаружил в ее атмосфере водяной пар – впервые для потенциально обитаемой планеты такого типа.

Позже телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в атмосфере K2-18 b углеродсодержащие молекулы, включая метан и углекислый газ. Еще более интригующим стало возможное обнаружение диметилсульфида – вещества, которое на Земле в основном выделяется морским фитопланктоном.

Однако ученые подчеркивают: это пока не доказательство существования жизни. Необходимо получить дополнительные данные и исключить другие возможные объяснения происхождения этих веществ.

Материал подготовлен по публикациям Science NASA

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