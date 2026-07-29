ПОЛГОДА И 18 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ «УРОНИЛИ» С/Х ОТРАСЛЬ И ЭКСПОРТ

У Армении прямо из-под носа уводят рынки, а власти заняты инсинуациями

Российские ограничения на ввоз практически всей продукции растительного происхождения (кроме консервированной) из Армении, как и ее транзит через свою территорию, начали в полной мере действовать только с 12-го июня, то есть на результаты 1-го полугодия (январь-июнь) могли воздействовать только 18 дней. Но как!..

ARMSTAT 27-го ИЮЛЯ ОПУБЛИКОВАЛ ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ) ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ, характеризующие социально-экономическое положение Армении. Согласно документу, экспорт из Армении относительно того же периода прошлого года упал на 6,7% (за январь-май – на 3,7%), а вот импорт вырос на 4% (за январь-май – на 2,2%). Таким образом, что бы нам ни внушали политизированные с ног до головы высокие должностные лица, тенденции спада экспорта и, напротив, роста импорта, влекущие за собой углубление отрицательного баланса внешней торговли, от месяца к месяцу все более усиливаются.

О чем вообще тут говорить, если Армения в 1-м полугодии этого года стала импортером № 1 грузинских… томатов, закупив 888 тонн этой продукции стоимостью $1,4 млн, и № 2 по импорту грузинских персиков и нектаринов, ввезя 367 тонн указанной продукции стоимостью $390 тысяч! Об этом с удовлетворением пишут грузинские СМИ.

Министр экономики Геворг Папоян, стремясь продемонстрировать мнимые успехи правительства в деле диверсификации внешнеэкономической деятельности, а заодно снизить накал страстей вокруг российских запретов на экспорт аграрной продукции из Армении, опубликовал 25-го июля данные об экспорте из Армении за то же 1-е полугодие этого года, согласно которым, экспорт в Китай относительно годовой давности вырос на 83,4%, в Индию – на 81,3%, а в Европейский союз – на 80%.

Набивший по примеру Пашиняна руку на всевозможных манипуляциях и инсинуациях, министр намеренно не назвал абсолютные цифры экспорта, ограничившись процентными показателями, ведь в этом случае раскрылись бы совсем не впечатляющие показатели экспорта в тот же ЕС в объемах и деньгах – особенно по сравнению с колоссальными показателями экспорта в Россию.

Наверное, министр Папоян, да и все правительство Пашиняна в целом, удивятся, если когда-нибудь узнают, что истинная, а не декларативная политика диверсификации в Армении проводилась задолго до их прихода к власти – лет 20 назад, когда ЕС был крупнейшим торговым партнером нашей страны, и на него приходилось 37% всей внешней торговли нашей страны и свыше половины армянского экспорта.

Более того, на страны ЕС в 2005 году приходились без малого 54% всех инвестиций в нашу страну, а наиболее крупными инвесторами в Армению были Германия, Греция и Франция, причем первые две страны обогнали по этому показателю даже Россию. Кстати, президент РФ В. Путин тогда при встрече с президентом Армении Робертом Кочаряном в присутствии журналистов заявил, что считает постыдным объем российских инвестиций в Армению. «Странно, что Россия не занимает первое место, если учесть, что Армения является стратегическим партнером России», — сказал он.

И еще один любопытный факт из прошлого. С 1-го июля 2006 года, то есть 20 лет назад, в самый пик с/х сезона и экспорта абрикосов и другой агропродукции, Россия неожиданно и без всякого предупреждения закрыла для Армении КПП «Верхний Ларс», начав там ремонтные работы. «Если кто-то умышленно пытается навредить Армении, то это обернется против него, а мы все равно выкрутимся и найдем альтернативные пути транзита», — жестко отреагировал тогда на это премьер-министр Армении Андраник Маргарян. России пришлось извиняться…

ВСЕ ЭТО КОНТРАСТНО СМОТРИТСЯ НА ФОНЕ НЕУКЛЮЖИХ И БЕЗУСПЕШНЫХ ПОТУГ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАШИНЯНА решить проблему, способную угробить всю сельскохозяйственную отрасль Армении. Если раньше властям нашей страны удавалось решительно, в том числе посредством жесткой риторики, отстаивать национальные интересы Армении, то сегодня картина прямо противоположная, и санкции России только расширяются, уже включив в себя запрет на экспорт всей молочной продукции. В частности, Армения лишится 80% доходов от прежде регулярных поставок сыра в Россию, которые по итогам 2025 года составили $13,5 млн.

Из статданных за 1-е полугодие т.г. следует также, что объем валовой продукции сельского хозяйства относительно того же периода 2025 года составил всего 88,1%, то есть претерпел спад почти на 12%, а оборот внутренней торговли вырос менее чем на один процент!

На этом безрадостном фоне вновь и вновь возникает сакраментальный вопрос, что и в чьих интересах творит правительство Пашиняна. Армянские производители и экспортеры годами и 10-летиями выстраивали свои отношения с российскими партнерами, осваивали наиболее оптимальную логистику, занимали ниши на рынке, тратили на все это немалые деньги. И теперь все эти усилия из-за безумной политики Пашиняна пошли вразнос, и восстановить все прежние связи будет ужасно трудно, если вообще возможно. Мы собственными руками отдаем свои рынки сбыта другим странам, а Турция с Азербайджаном уже тут как тут…

И еще одно. Даже с учетом явной политической подоплеки вопроса повод для введения российских ограничений предоставили именно власти Армении, не создав за 8 лет необходимую инфраструктуру безопасности пищепродуктов и надежную систему прослеживаемости и контроля за всеми производственными цепочками, взвалив эту трудоемкую задачу на маломощную инспекцию. Опять никто за это не ответит?