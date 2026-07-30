ПОТРЕПАННЫЙ БУКЕТ ДЛЯ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ

Власти Армении потеряли надежду на смягчение российских ограничений

Судя по принятому 30-го июля на заседании правительства решению о продлении на август поддержки экспорта тепличной продукции и даже расширении перечня подлежащих компенсации товаров, в правительстве Армении более не испытывают никакого оптимизма относительно смягчения либо устранения введенных Россией ограничений на допуск на свою территорию армянской сельхозпродукции. Поездка Пашиняна в Екатеринбург и встреча там с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также вынужденный звонок на днях президенту РФ Владимиру Путину кризисную ситуацию не только не выправили, но и еще больше усугубили…

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, КАК ВСЕГДА, ПОДГОТОВЛЕН МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ И, СОГЛАСНО ЕГО РАСЧЕТАМ, обойдется казне государства только за август более чем в 1,7 млрд драмов! По данным ведомства, полученным из Инспекционного органа по безопасности пищепродуктов, с 1-го июня по 23 июля из Армении было экспортировано 1526 тонн перца, 770 тонн помидоров, 213,4 тонны клубники, около 5,8 млн штук цветов.

Приведенные показатели не впечатляют, поскольку не идут ни в какое сравнение с прежними объемами экспорта в РФ, когда он осуществлялся без всяких помех. Попытка министра экономики Геворга Папояна представить радужную картину за счет расширения географии экспорта опять же мало что дает для сопоставления, так как в некоторые страны отправлены лишь небольшие, пробные, партии товаров. Тем более, что на днях министр осрамился в очередной раз, выдав отправку партии цветов в Дубай за открытие для Армении нового рынка сбыта, однако тут же был схвачен за руку, когда стало известно, что армянские цветы и раньше поставлялись на дубайский рынок.

Лживость и политическая ангажированность Геворга Папояна не знает пределов. В попытках выслужиться он, в частности, не так давно заявил на заседании правительства о планах увеличить экспорт цветов в июле до 6-10 млн штук. Однако, как указано выше, этот показатель едва достиг 5,8 млн штук почти за… два месяца – с 1-го июня по 23 июля. И теперь с какой-то стати мы должны поверить в прогноз ведомства относительно экспорта цветов в августе в объеме 5,2 млн штук.

Минэкономики, сохранив на август компенсации для принятого ранее списка товаров, добавило в него перец сорта «Палермо» (компенсация за 1 кг – 500 драмов) и баклажаны (200 драмов), что вызвало возражения Минфина, который, привычно ссылаясь на отсутствие в резервном фонде доступных средств, отмечает, что Минэкономики в текущем году уже представило требования о дополнительном, вне рамок госбюджета на 2026 год, финансировании в размере 22,5 млрд драмов, и посоветовав Папояну серьезно подумать о возможностях оптимизации, сокращения и даже полного прекращения реализуемых со стороны Минэкономики программ. Отрадно, что наше мнение о неэффективности большинства программ господдержки, разработанных в ведомстве Папояна, в Минфине, как выясняется, разделяют.

Кстати, в ведомстве Ваге Ованнисяна сомневаются и в целесообразности сохранения размеров компенсаций на август, учитывая сезонность, и предлагают их уменьшить, а добавленные товары из соответствующего перечня исключить в виду их необоснованности. Надо ли говорить, что предложения Минфина правительством были проигнорированы.

И наконец, сообщим, что правительство дополнило пакет документов, необходимых для компенсации экспортируемых воздушным путем товаров в страны ЕАЭС (надо полагать, исключая Россию), обосновывающим воздушную перевозку документом (Air Waybill). Это связано с тем, что Россия запретила не только экспорт армянских товаров на свою территорию, но и их транзит через нее, что вынуждает некоторых производителей из Армении перебрасывать свои товары самолетами, что, как понятно, ложится дополнительным тяжелым грузом на себестоимость продукции.