«СУХИЕ СМЕСИ» МИНЭКОНОМИКИ: ПОШЛИНЫ ВВОДИМ И ВЫВОДИМ 

Чем компании «Иннотек» не нравится местный цемент?

О неряшливости, халатности и в целом некомпетентности правительства Пашиняна исписаны сотни страниц нашего издания. Новые подтверждения тому нашлись в подготовленных Министерством экономики нескольких проектах решений о предоставлении различным компаниям таможенной льготы, внесенных в повестку заседания правительства 30 июля.

ОСНОВАННОМУ ЕЩЕ В 1998 ГОДУ ООО «ГЕТНАРЮЦ» РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 30 АПРЕЛЯ 2025 ГОДА было позволено воспользоваться таможенной льготой при ввозе оборудования для механической, с цифровым программированием, обработки сплавов черных и цветных металлов. И вот спустя год и три месяца после этого Минэкономики вновь вносит этот вопрос в повестку заседания правительства со следующим обоснованием: «С учетом того, что имели место ошибки и в утвержденном решением приложении… (отточие наше. – А.А.) вся информация об оборудовании была представлена неверно, компания не воспользовалась предоставленной льготой. С учетом вышесказанного в настоящее время возникла необходимость изложить приложение в новой редакции».

Вот так все просто. Добавим к тому, что речь идет об освобождении компании от выплаты пошлины в размере всего 847 тысяч драмов при общей стоимости подлежащего ввозу оборудования в 16,9 млн драмов. В ООО «Гетнарюц», по данным Комитета госдоходов на май этого года, имеются всего 4 наемных работника…

А созданное в 2002 году в Котайке ООО «Сатенкар», занятое в производстве одежды, получило право воспользоваться таможенной льготой при ввозе сырья еще в январе 2023 года. И вот спустя 3 с половиной года Минэкономики вновь обратилось в правительство с целью позволить компании увеличить количество двух импортных товаров, что повысит общую стоимость ввозимого сырья на 24 млн драмов. Повторимся, это произошло через 3,5 года после принятия первоначального решения…

Но самая поразительная история связана с ООО «Иннотек», которое вознамерилось ввезти сырье и оборудование для производства сухих строительных смесей. Как ни странно, среди ввозимого сырья оказался… цемент. Сразу возникает вопрос, а чем импортный цемент лучше местного. И вообще известно, что правительство с целью защиты местного производителя применяет по отношению к ввозимому цементу ограничения (необходимость лицензирования и выплаты дополнительной госпошлины из расчета за каждую партию объемом до 100 тонн — 800 тысяч драмов).

Получается какая-то несуразица: с одной стороны, правительство вводит ограничения для импортного цемента с целью защиты аналогичного национального производства, а с другой – Министерство экономики предлагает освободить от выплаты пошлины тот же товар. При этом еще и указывается, что цемент ввозится из стран вне ЕАЭС, так как там он не производится либо не соответствует необходимым требованиям. Словом, в конце концов из-за явного абсурда ситуации цемент из подлежащих ввозу товаров был изъят. Но это еще не вся история.

Компания «Иннотек» намерена в рамках своей инвестиционной программы вложить в приобретение сырья и оборудования 1,7 млрд драмов, обещая до 2027 года довести число рабочих мест с нынешних 100 до 170, а среднемесячную зарплату – с 642 тысяч драмов до 899 тысяч! А теперь прочитаем справку Комитета госдоходов Армении, согласно которой, компания, по положению на апрель этого года, имела всего 80 наемных работников. В прошлом году ее персонал насчитывал 56 человек, а в 2024 году в компании вообще никто не работал. Более того, представленная компанией информация о реализации продукции в 2025 году не совпадает с данными налоговиков, имеющимися в их информационной базе.