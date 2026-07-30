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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Александр Товмасян

Александр Товмасян

ТАНЦОВЩИК, ХОРЕОГРАФ, ПАТРИОТ ГАГИК ГИНОСЯН

3 августа 2026 года исполняется 60 лет со дня рождения Гагика Гиносяна. В прошлом году общественная организация «Барцунк» издала книгу «Араратский человек». В ней кратко представлены биография Гиносяна, его вклад в изучение и сохранение армянских народных танцев, мысли человека о времени, в котором он прожил всего 58 лет. Редактор книги Гегам Оганян.

РОДИЛСЯ Г. ГИНОСЯН В АХАЛЦИХЕ, ОКОНЧИЛ ШКОЛУ В 16 ЛЕТ. В 1983 ГОДУ ПОСТУПИЛ на факультет технической кибернетики ЕрПИ. Потом служил в армии, вернувшись, окончил вуз. Танцевать начал случайно, с благословения Айрика Мурадяна. Работал в Институте физики старшим научным сотрудником. В 1992-1994 гг. воевал в Арцахе, подбил 2 танка в составе добровольческой дружины «ИКС», возглавляемой архитектором Александром Таманяном (младшим). В 1995-1996 годах учился в Москве, в Военной академии имени маршала Шапошникова, стал офицером. Однако постепенно танец стал занимать главное место в жизни «товарища Гиносяна» (так его называли).

В 2001 году основал ансамбли «Карин» и «Цовак», стал их художественным руководителем, изучал, собирал в селах малоизвестные образцы, варианты народных танцев, возрождал их. Организовал уроки танцев в зале центра «Нарекаци», потом на Каскаде. С 2014 года благодаря усилиям Гиносяна танец стал предметом во многих школах.

…Осенью 2020 года Гиносян вновь надел военную форму и отправился в Арцах — воевать. Еще в годы Первой Арцахской войны он говорил, что ему помогали идеи Гарегина Нжде, стихи Паруйра Севака и песни Артура Месчяна. 6 февраля 2024 года Гиносян умер от сердечного приступа, похоронен на Ераблуре.

В книге приводится описание 12 танцев, которые, можно сказать, возродил Г. Гиносян. Они, конечно, изучались и до него. Подчеркивается огромный вклад искусствоведа, исследователя армянских танцев и театрального фольклора, доктора исторических наук Србуи Лисициан (1893-1979). «Араратский человек» подробно рассказывает об истории танцев, ареалах распространения, поле и возрасте танцующих, движениях, есть фотографии. Считается, что он сумел сохранить 36 традиционных танцев (с вариациями), напомнил о них, вернув к жизни.

Заслуженный деятель культуры Армении Гагик Гиносян в книге «Привет, ребята» (2006 г.) представил свои статьи, стихи, мысли, воспоминания о войне. Писал о Комитасе, Севаке, Айрике Мурадяне, Костане Заряне.

О личности человека, которого называли спасителем армянского танца, высказываются академик, историк Ашот Мелконян, музыкант Даниел Еражишт, журналист Гарегин Хумарян и другие деятели.

Гиносян высоко ценил Леонида Азгалдяна. «Смерть слишком поспешила с Леонидом, чтобы отнять у него бессмертие. Но поняла, что не сумела. Проиграла. Леонид бессмертен. Звания героев не выносятся решениями в палатах. Это звание во все времена дает народ, а печать под ним ставит время».

Кибернетик Гагик Гиносян посвятил всю свою жизнь танцу, он вел на радио авторскую передачу «Суть армянина» («Айу тесак»), рассказывал не только о танцах, но и о пути армян в тысячелетиях, о цене, которую пришлось нам заплатить, чтобы сохранить свое «я». Приведу некоторые его мысли.

«Добро должно быть защищено броней, зло уже надвигается с оружием». «Нация, которая приспосабливается к чужому образованию, чужим вызовам не может иметь государственности». «Танец родился тогда, когда человек не смог выразить свое воодушевление через слово и даже песню». «Танец — макет национального характера». «Не у всех есть танцы и песни о труде. У нас есть. И даже гимн есть — «оровел» (песнь пахаря). «Национальный танец — тропа, ведущая в национальный храм, к самопознанию». «Армянский танец — это молитва, во время которой сцена становится алтарем». «Наша главная задача — воспитать патриотическое поколение». «Нельзя горевать по героям. Если горевать, новые герои не родятся».

…К 60-летию «товарища Гиносяна» наверняка его близкие друзья, те, кто знают, что сделал патриот и хранитель армянской идентичности для страны, придут с цветами к могиле. Вспомнят человека, у которого многому научились, и постараются продолжить его дело.

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