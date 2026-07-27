ТОП-1000: САМЫЕ УСПЕШНЫЕ – АРДШИНБАНК И АМЕРИАБАНК

«Газпром Армения», «Флеш» и даже «Фаст банк» – без прибыли?

Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК), выплатив за 1-е полугодие 2026 года в казну государства в общей сложности более 41,6 млрд драмов и отодвинув на 2-е место ритейлера мобильных гаджетов Mobile Centre Art, вернул себе лидерство в ТОП-1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, хотя год назад, в тот же период, занимал в престижном перечне лишь 6-ю позицию. Об этом стало известно после публикации Комитетом госдоходов Армении списка тысячи крупнейших налогоплательщиков страны за январь-июнь этого года…

СОБСТВЕННО, ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕТАСОВКИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ КОМПАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ, ТАК СКАЗАТЬ, ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА верхней части ТОП-1000 свидетельствуют о том, что по большому счету никаких кардинальных изменений в армянской экономике не происходит. Какая нам, к примеру, разница от того, что занятые в игровом бизнесе или в торговле нефтепродуктами компании слегка поменялись местами? Регулярно повторяющаяся информация с небольшими перестановками одних и тех же компаний в верхней части перечня лишний раз свидетельствует, что за 8-летний период правления Пашиняна в стране не появилось ни одного нового более или менее значимого производственного актива.

Вот почему гораздо интереснее всмотреться не в общие налогово-таможенные выплаты хозяйствующих субъектов, а в их перечисления в госбюджет по линии налога на прибыль, поскольку именно этот прямой налог является главным индикатором успешности бизнеса (чем больше налог, тем, следовательно, выше полученная компанией прибыль).

И в этом плане ЗММК вовсе не является лидером, выплатив по линии налога на прибыль более 12,6 млрд драмов, а самыми успешными компаниями Армении стали два коммерческих банка – Ардшинбанк (3-е место по общим выплатам) и Америабанк (6 место по общим выплатам). Первый выплатил по линии налога на прибыль почти 27,5 млрд драмов, а второй – чуть более 13 млрд драмов. Далее по указанному налогу следуют ЗММК (более 12,6 млрд драмов), «Армения международные аэропорты» (свыше 7,9 млрд драмов) и «Диджитейн» (почти 6,5 млрд драмов).

Кстати, в аналогичных комментариях мы уже не раз отмечали, что занимающие высокие места в топе по общим выплатам компании совсем не обязательно, так сказать, «купаются в деньгах». Наиболее яркий в этом плане пример – «Газпром Армения», которая обычно занимает верхние позиции в рассматриваемом перечне, однако совсем не блещет в плане получаемой прибыли. Вот и на этот раз газовый монополист, занявший 4-ю строчку топа по общим выплатам в госбюджет (в основном по линии косвенного НДС), показал по налогу на прибыль (и соответственно по уровню прибыли) даже не скромный, а… отрицательный результат (минус почти 23,7 млн драмов). За тот же период 2025 года этот показатель также был отрицательным – минус почти 68,5 млн драмов.

Таким образом, рентабельность становится хронической «ахиллесовой пятой» ЗАО «Газпром Армения», причем его случай в этом отношении уникален для занимающих высшие позиции в топе, так как показавшую по линии налога на прибыль отрицательный результат следующую компанию мы нашли лишь на 42-м месте перечня, и ею оказался нефтетрейдер «Флеш» (минус более чем 301,6 млн драмов). Судя по всему, дела в компании Барсега Бегларяна (ему принадлежит также Араратбанк) идут неважно, и она постепенно вытесняется с рынка нефтепродуктов в угоду близким к властям структурам, так как в том же периоде 2025 года она занимала 23-е место с выплатой налога на прибыль в размере 910 млн драмов.

И ВООБЩЕ В ТОПЕ ОКАЗАЛОСЬ ДОВОЛЬНО МНОГО КОМПАНИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ И ВЕСЬМА УЗНАВАЕМЫЕ, показавших по линии налога на прибыль отрицательный результат. Это «Мега трейд» (50 место топа по общим выплатам), «САС-Груп» (69), «Модус гранум» (89), «Тойота Ереван» (92), «Аске Груп» (94), «Меградзор Голд» (96) и т.д. И совсем уж удивительно увидеть в этом ряду «Фаст банк» (82) — детище основателей империи азартных игр «Виваро» братьев Бадалян. Мало сказать, что комбанки Армении в последние 3-4 года находятся по прибыли на взлете – свой «звездный час» испытывает и многопрофильный бизнес-синдикат ГК «Братья Бадалян», куда и входит «Фаст банк».

Добавим также, что, помимо общих выплат в государственную казну, ЗММК лидирует и по другому прямому налогу – подоходному. Выплаты по этой линии со стороны комбината составили свыше 7 млрд 567 млн драмов, а после него по этому налогу следует Америабанк, выплативший подоходный налог в размере почти 6 млрд 867 млн драмов. На всякий случай сообщим, что по подоходному налогу можно судить о количестве рабочих мест в компании и величине зарплат их работников.

И наконец сообщим, что несколько сенсационным выглядит динамика в топе компании-импортера и розничного торговца «Прити Уэй» (Pretty Way), продемонстрировавшей, так сказать, чудеса эквилибристики. В 1-м полугодии прошлого года она занимала 9-е место в топе, а всего через год оказалась на 112-й позиции, да к тому же продемонстрировав серьезный отрицательный результат по линии налога на прибыль (минус 287,5 млн драмов). Компания управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «Веста». Неужто и ее реэкспортные схемы переброски западных товаров в Россию дали сбой?