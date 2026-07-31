УШЕЛ СТАРЕЙШИНА АРЦАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Армянская литература, литературоведение и общественность Арцаха понесли тяжелую утрату – 30 июля в Ереване в возрасте 96 лет ушел из жизни известный поэт, переводчик и педагог, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Нагорно-Карабахской Республики Сократ ХАНЯН.

СОКРАТ АГАЛАРОВИЧ ПРОЖИЛ ЯРКУЮ, НАСЫЩЕННУЮ И ИНТЕРЕСНУЮ ЖИЗНЬ. Родился 22 января 1930 года в селе Акнахбюр Гадрутского района Нагорного Карабаха (Арцаха). Окончил филологический факультет и аспирантуру Бакинского государственного педагогического института. Преподавал в том же институте, работал в бакинской газете «Коммунист».

Вернувшись на родину, с 1969 года стал работать в Степанакертском педагогическом институте (в дальнейшем – Арцахский государственный университет), был деканом филологического факультета, заведовал кафедрой армянского языка и литературы (затем – литературы и журналистики). Имел ученую степень доктора филологических наук, должность профессора, был удостоен почетного звания Заслуженный деятель науки НКР. Являлся членом союзов писателей Арцаха и Армении, автором нескольких десятков научных и художественных книг.

Как и многие представители армянской интеллигенции Сократ Ханян принял активное участие в Арцахском национально-освободительного движения. Был отмечен рядом правительственных и общественных наград, в том числе высоким орденом «Месроп Маштоц».

К сожалению, в сентябре 2023 года он был вынужден вместе со всеми покинуть Арцах, однако, несмотря на неизбывную боль, продолжал писать о своей родине и в целом вести активную литературоведческую и общественную жизнь.

У меня в памяти 22 января 2020 года, когда в Степанакертском Доме культуры и молодежи состоялся торжественный вечер, посвященный замечательным датам жизни Сократа Ханяна – его 90-летнему юбилею и 70-летию литературной и научно-педагогической деятельности. Организаторами мероприятия выступили Арцахский государственный университет (АрГУ) и Союз писателей Арцаха. На вечере присутствовали духовный предводитель Арцаха архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, представители властей, общественности и интеллигенции, коллеги и родные Сократа Ханяна, гости из Армении.

В своем приветственном слове Ашот Гулян отметил активную педагогическую деятельность Ханяна, выделив в качестве отличительной черты его натуры неисчерпаемый оптимизм, позволяющий эффективно работать и творить на протяжении всей жизни.

Юбиляра поздравили члены правительства, представители общественности, гости из Армении.

Из Москвы приехал сын Сократа Агаларовича, старший научный сотрудник Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Гамлет Ханян. «Мало кому доводится на пороге своего семидесятилетия чувствовать себя ребенком, когда рядом есть такой отец. Очень рад, что он завоевал любовь не только родных, но и народа», – сказал он в своем выступлении.

Внук юбиляра, композитор, Заслуженный артист Республики Армения Айк Меликян исполнил на рояле произведения великих армянских композиторов. Народный артист НКР Каджик Арутюнян и Заслуженный артист Самвел Евриян продекламировали стихотворения Сократа Ханяна. Композитор Нуне Симонян спела песню на стихи Ханяна. В конце вечера юбиляр поблагодарил присутствующих, прочитав несколько своих новых произведений.

Не одно поколение грамотной и патриотичной молодежи воспитал педагог Сократ Ханян. «Я не верю, что мне 90 лет», – искренне, без какой-либо театральности говорил он. Между тем Сократ Агаларович преподавал даже бабушкам своих тогдашних студентов.

СЕКРЕТ СВОЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ И ЖИЗНЕЛЮБИЯ ОН ОБЪЯСНЯЛ С ЮМОРОМ: «Из сердец всех друзей, студентов взял по лучику и положил в свое сердце. Вот в этом и секрет». Он учил быть добрым, радоваться успеху друзей, жить положительными эмоциями.

И не случайно оптимизм был одним из выраженных черт натуры Ханяна. Этим он заражал окружающих, передавая свое бодрое и жизнерадостное мироощущение новым поколениям. Коллеги отмечали, что в свои 90 лет Сократ Агаларович продолжал работать с той же энергией, что и годы и десятилетия назад. Ханян считал, что человек должен быть доволен своей проделанной работой и одновременно неудовлетворенным тем, что мог бы сделать больше.

Старейшина арцахской писательской семьи внимательно следил за тенденциями развития армянской литературы, знакомился со всеми произведениями арцахских авторов, писал рецензии, отзывы, посвящения коллегам. Он был автором порядка тридцати поэтических сборников, сорока научных исследований, сотен статей, рецензий и др. К своим многочисленным наградам, в том числе советского периода, Сократ Ханян относился очень ответственно.

«Любая награда обязывает. Обязывает даже похвала матери, даже похвала соседа. Нужно обязательно быть трудолюбивым. В моих ушах всегда звучал совет отца: только и только трудолюбием ты должен достичь своей цели. Помимо того, что трудолюбие приносит положение в обществе и позволяет осуществить мечту, оно и закаливает, проясняет мысль. Благодарен Богу, что наделил меня и патриотизмом, и народолюбием и трудолюбием», – говорил Ханян. Сократ Агаларович считал себя счастливым человеком и был рад, что сумел внести свой вклад в разные сферы жизни государства.

Арцах для Сократа Ханяна был не просто местом рождения, но и источником поэзии. «Бог наделил меня даром творить, но этот дар должен был раскрыться в первую очередь под шелест родных лесов, под шорох нашего сладкого тутовника, журчание Тартара, Ишханагета, других наших рек. Голос наших горных родников мы должны принести в свою душу, а из души переместить в поэзию», – убеждал Ханян. При этом он добавлял: «По роду службы бывал в разных странах Европы, в Норвегии, Австрии и других государствах, но, любуясь даже лесами Швейцарии, говорил, что таких, как наши арцахские леса, нигде нет». Сократ Ханян был уверен, что поэзия и художественная литература в целом – это воспроизводство национальной судьбы, и «от национального литература идет к общечеловеческому».

«Я чувствую себя счастливым, что вернулся в Арцах, в свой отчий очаг, в объятия своего народа», – говорил он. В вопросе будущего Арцаха Сократ Ханян был оптимистичен. «Если народ признал себя, то мир обязательно признает его», – считал он. Увы, современный мир оказался не готов к этому, не нашел в себе силы отстоять провозглашенные им же общечеловеческие ценности. Однако будем верить оптимизму Сократа Ханяна и надеяться, что предсказание этого мудрого и жизнерадостного человека рано или поздно сбудется, и Арцах воскреснет, возродив заветные мечты лучших сыновей армянского народа…