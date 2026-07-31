TАЙНЫ КРЕПОСТИ ЭРЕБУНИ: CЕНСАЦИЯ ЗА СЕНСАЦИЕЙ

Франко-армянская археологическая экспедиция обнаружила на территории крепости Эребуни в Ереване фрагмент настенной росписи с исключительно хорошо сохранившимися красками. Об этом сообщило посольство Франции в Армении, назвав находку беспрецедентным и выдающимся результатом многолетнего научного сотрудничества двух стран. По предварительной оценке, роспись относится ко второй половине VII или началу VI века до н. э. Иначе говоря, ей около 2600 лет.

Работу возглавляют временно исполняющий обязанности директора историко-археологического Музея-заповедника «Эребуни», археолог Карен Азатян и руководитель региональной археологической службы Иль-де-Франс Министерства культуры Франции Стефан Дешам. Экспедиция была сформирована в рамках сотрудничества музея-заповедника «Эребуни» и археологической службы Министерства культуры Франции.

НАПОМНИМ, ЧТО ЭРЕБУНИ ИЗВЕСТЕН КАК ДРЕВНИЙ ГОРОД-КРЕПОСТЬ ГОСУДАРСТВА УРАРТУ, руины которого сохранились на холме Арин-Берд на окраине современного Еревана. Город был возведен царем Урарту Аргишти I в 782 году до н.э. как военно-стратегический опорный пункт для закрепления урартов в Араратской долине.

Сотрудничество с французскими специалистами началось в 2008 году по инициативе бывшего директор «Эребуни» Гагика Гюрджяна. Он и рассказал корр. «ГА» о том, с чего начались исследования крепости. «Как известно, крепость Эребуни – это особый архитектурный комплекс, включающий дворцовые, религиозные и хозяйственные постройки, которые размещены по трем сторонам центральной площади, — сказал Г. Гюрджян. — Современные исследования Эребуни начались в 1879 году, когда житель села Чолмакчи П. Тер-Аветисов обнаружил базальтовый камень с клинописной надписью у подножия крепости Арин. В 1894 году член Императорского археологического общества в Москве Алексей Ивановский приобрел этот камень и провел разведочные исследования в крепости Арин, документируя видимые сооружения. Два года спустя, в 1896 году, исследователь урартских клинописей Михаил Никольский опубликовал текст надписи, в которой упоминалась крепость Эребуни, основанная Аргишти I.

Масштабные археологические раскопки Эребуни начались в начале 1950-х годов. Работы возглавлял архитектор и археолог Константин Оганесян, а научным консультантом был урартолог Борис Пиотровский. С 1952 года к раскопкам присоединилась также экспедиция Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. В советские годы раскопки продолжались с участием различных экспедиций до 1975 года».

Однако, в те годы работы проводились поспешно и не доводились до конца. Но в настоящее время появилась насущная необходимость детального изучения комплекса «Эребуни», используя новые методы. Начиная с 2008 года в раскопках помимо армянских и французских специалистов, принимали участие студенты из Франции, ЕГУ и других вузов Армении. К работе подключился консультант из американского университета Беркли, археолог с мировым именем, профессор Дэвид Стронах. Французская сторона поначалу сконцентрировала свое внимание на территории храма бога Халди , а армянские археологи параллельно с этим исследовали территорию вокруг цитадели и городские кварталы. Цель экспедиции – обобщить результаты раскопок на территории Эребуни, которые проводились до 60-х годов прошлого века, и внести возможные современные коррективы.

Французский археолог Стефан Дешамп сказал однажды, что Эребуни заключает в себе множество тайн, о которых мы, может быть, и не предполагаем. К примеру, необычные находки на территории древнего города-крепости

«ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ФРАГМЕНТЫ ФРЕСОК, ЧЕРЕПКИ РАСПИСНЫХ ГЛИНЯНЫХ КУВШИНОВ И КАРАСОВ с клинописью о вместимости сосудов (на одном из осколков была надпись на урартском – «5 терусий», а это примерно 27 литров), а также фрагменты так называемой краснолощеной керамики,- пояснил Г. Гюрджян.- На некоторых из них – клеймо мастеров. Были еще монгольская серебряная монета, отчеканенная в Нахиджеване, и одна урартская печать. Раскопки также выявили улицы, дорожки, коридорчики и даже участок водоотвода, четко были намечены следы канализационных труб. Хорошо сохранились двухметровые стены жилищ, одна закрытая дверь, а рядом алтарь для приношения жертв. Зал с 30 столбами, который датируется периодом Ахеменидов, милетские монеты V в. до н.э. и другие элементы, которые указывают на то, что жизнь в этом замке продолжалась после VIII в. до н.э. Эту версию подтверждают исследовательские работы археолога Феликса Мартиросяна в 1998 году».

В дополнение к сказанному следует отметить, что по инициативе археолога Ашота Пилипосяна с 2008 года студенты Ереванского госуниверситета и Армянского педагогического университета в течение года проходили курсы по урартскому языку, клинописям. На сегодняшний момент также действует антропологическая лаборатория, где ведутся исследования по антропологии Урарту. В этой лаборатории работает археолог Франсуа Фише-ле-Клерфонтен, который досконально изучает позднюю урартскую керамику. В ходе работы все найденные артефакты без исключения должны быть пронумерованы и подробно изучены. К тому же французская сторона заказала экспертизу по системе GPS с целью размещения базы данных об Эребуни во Всемирной географической информационной системе. Далее результаты раскопок всех этих лет будут оцифрованы и переданы в архив музея-заповедника «Эребуни».