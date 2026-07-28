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АРДШИНБАНК — КРУПНЕЙШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК АРМЕНИИ ПО ПРЯМЫМ НАЛОГАМ

Согласно показателям, опубликованным Государственным комитетом по доходам (ГКД) Республики Армения по итогам первого полугодия 2026 года, Ардшинбанк занимает первое место среди налогоплательщиков Армении по объёму уплаченных прямых налогов и входит в тройку крупнейших налогоплательщиков страны.

БАНК УПЛАТИЛ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 32,5 МЛРД ДРАМОВ РА В ВИДЕ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ, а общий объём налоговых платежей составил 33,6 млрд драмов РА.

Из налогов, уплаченных банком за отчётный период (январь–июнь), 27,5 млрд драмов РА составил налог на прибыль, а около 5,0 млрд драмов РА — подоходный налог.

Эти показатели свидетельствуют не только о финансовой устойчивости банка, но и о постоянном и ответственном вкладе Ардшинбанка в экономическое развитие страны.

«Ардшинбанк рассматривает свою миссию не только как предоставление финансовых услуг, но и как участие в качестве важного партнёра в развитии экономики Армении. Постоянный рост наших платежей в государственный бюджет отражает масштаб нашей деятельности и наш вклад в развитие различных отраслей экономики. Мы продолжим содействовать развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, финансированию инвестиционных проектов и расширению экономического потенциала страны», — отметил член правления ОАО «Ардшинбанк», финансовый директор.

Результаты, достигнутые Ардшинбанком, ещё раз подчёркивают роль банка как ключевого финансового института, способствующего экономическому развитию Армении.

Деятельность банкa регулируется Центральным банком Республики Армения․

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