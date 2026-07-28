АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ПЕЩЕРЕ АРЕНИ

В ближайшее время в селе Арени Вайоцдзорской области откроется первый пещерный музей в Армении. В нем будут представлены более тысячи артефактов, найденных во время раскопок в различных регионах страны. Бесценные находки относятся к периоду от древнего палеолита до позднего средневековья. Этот огромный промежуток времени составляет около 2,6 миллиона лет. Он охватывает период зарождения человечества, смены первобытных эпох, древнего мира и завершается концом XV – началом XVI веков.

Недавно корр. «ГА» побывал пещере «Арени -1» и ознакомился с ходом работ.

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЯ ПРОДЕЛАНА ПОИСТИНЕ ОГРОМНАЯ. РАЗМЕСТИТЬ ЭКСПОНАТЫ В ПЕЩЕРЕ — ДЕЛО НЕ ПРОСТОЕ. «Идея создания пещерного музея была довольно рискованной, поскольку подобного опыта не существует вообще,- сказал основатель исследовательского фонда «Пещера Арени», научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН РА Борис ГАСПАРЯН. – Не всякая смелая идея с легкостью воплощается в жизнь. Одно дело — раскапывать новый памятник, не зная, что тебя ждет, и совсем другое — продолжать работу, начатую много лет назад. Наш партнер — компания Viva поверила в важность нашей инициативы, пошла на риск и поддержала нас. Риски, конечно, есть, однако уже ход создания музея показывает, что наши надежды оправдаются и мы добьёмся очень хорошего результата».

После небольшой беседы в сопровождении Б. Гаспаряна заходим на территорию музея. Там уже завершаются работы по установке стеллажей и экспозиционных шкафов. Параллельно решаются ключевые задачи: прорабатывается система освещения музея, разрабатывается концепция его оформления и реализуются меры по обеспечению безопасности. Обнаруженный расписной карас, традиционный армянский глиняный сосуд, используемый в виноделии, уже занял свое место в экспозиции. Выставлены также каменные, деревянные, кожаные изделия, металлические украшения. На одном из стеллажей выставлены образцы дикой пшеницы, растущей на Армянском нагорье. Их три вида — пшеница беотийская, пшеница урарту и пшеница араратская.

«Обязательно выставим и образцы косточек дикого винограда – эндемика Гнишикадзора, — продолжил Б. Гаспарян. — Живописный каньон Гнишикадзор находится недалеко от пещеры и богат природными памятниками и источниками воды.

Ландшафт Гнишикадзора и в самом деле представляет собой своеобразную экологическую нишу, которая выделяется наличием холодных родников, богатым разнообразием флоры и фауны, где ключевое место занимает виноград. В прибрежных участках реки Гнишик до сих пор сохранился предок современного культурного винограда – дикий лесной виноград. По соседству также можно встретить одичавшие лозы культивированного винограда, которые из-за долгого отсутствия ухода вернулись к образу жизни своего дикого сородича: растут на дереве или взбираются на скалы. Некоторые сорта культивированного винограда можно увидеть в старых виноградниках, расположенных по обе стороны долины Гнишика, среди них преобладает местный сорт «Сев Арени». Этот сорт буквально на днях внесен в десятку лучших сортов винограда в мире».

По словам Б. Гаспаряна, виноград как священное растение у древних обществ приобрел для них ключевую роль. Солнцепоклонники относились к нему как к «солнечному растению» и как к «животворящей пище» для птиц – мифологических посланников солнца. Эти предания были унаследованы христианством, которое освятило многие народные верования. Как символизирующее кровь Спасителя виноградная лоза была отождествлена с райским деревом. По культурно-религиозным представлениям армян древо жизни олицетворяет собой виноградную лозу, что и было отражено почти во всех памятниках материальной культуры (рельеф, монументальное искусство, фресковая живопись, мозаика, миниатюра, художественное и прикладное искусства и т.д.).

О виноградниках Гнишикадзора есть упоминания в исторических источниках. Историк XIII в. Степанос Орбелян в своем труде «История Сюника», рассказывая о строительстве церкви Св. Степанос монастырcкого комплекса Нораванк, приводит список переданных в ее владение земель, среди которых также отмечает Гнишикадзор. Свидетельство о человеческой деятельности здесь соотносится с сохранившимися в пещерах остатками материальной культуры VII тысячелетия до н.э. (неолит). А также и в позднем энеолите (последняя четверть V тысячелетия до н.э. – первая половина IV тысячелетия до н.э.), в эпоху формирования обществ земледельцев-скотоводов со сложной внутренней иерархической структурой и специализацией различных производств. Яркими доказательствами тому являются обнаруженные при раскопках пещеры уникальный винодельческий комплекс и древнейшая в мире кожаная обувь.

По словам Бориса Гаспаряна в музее будет выставлено еще много уникального и интересного. Ведь в пещере «Арени -1» были обнаружены более тысячи находок, связанных с мировоззрением общества, жившего 6000 лет назад. Если все пойдет по намеченному ученым плану, то к концу года общественности будет фактически представлена колыбель древней цивилизации с ее искусством виноделия в новом формате – в виде пещерного музея. Это поможет сохранить уникальное археологическое наследие, а также будет способствовать развитию туризма, образования, науки и экономики Вайоцдзорской области. Кроме того, музей может превратить «Пещеру Арени 1» в уникальный научно образовательный центр всего Южного Кавказа.