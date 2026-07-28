USD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°C

Логотип
Логотип
КУЛЬТУРА

Тигран МИРЗОЯН

Тигран МИРЗОЯН

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ПЕЩЕРЕ АРЕНИ

В ближайшее время в селе Арени Вайоцдзорской области откроется первый пещерный музей в Армении. В нем будут представлены более тысячи артефактов, найденных во время раскопок в различных регионах страны. Бесценные находки относятся к периоду от древнего палеолита до позднего средневековья. Этот огромный промежуток времени составляет около 2,6 миллиона лет. Он охватывает период зарождения человечества, смены первобытных эпох, древнего мира и завершается концом XV – началом XVI веков.

Недавно корр. «ГА» побывал пещере «Арени -1» и ознакомился с ходом работ.

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЯ ПРОДЕЛАНА ПОИСТИНЕ ОГРОМНАЯ. РАЗМЕСТИТЬ ЭКСПОНАТЫ В ПЕЩЕРЕ — ДЕЛО НЕ ПРОСТОЕ. «Идея создания пещерного музея была довольно рискованной, поскольку подобного опыта не существует вообще,- сказал основатель исследовательского фонда «Пещера Арени», научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН РА Борис ГАСПАРЯН. – Не всякая смелая идея с легкостью воплощается в жизнь. Одно дело — раскапывать новый памятник, не зная, что тебя ждет, и совсем другое — продолжать работу, начатую много лет назад. Наш партнер — компания Viva поверила в важность нашей инициативы, пошла на риск и поддержала нас. Риски, конечно, есть, однако уже ход создания музея показывает, что наши надежды оправдаются и мы добьёмся очень хорошего результата».

После небольшой беседы в сопровождении Б. Гаспаряна заходим на территорию музея. Там уже завершаются работы по установке стеллажей и экспозиционных шкафов. Параллельно решаются ключевые задачи: прорабатывается система освещения музея, разрабатывается концепция его оформления и реализуются меры по обеспечению безопасности. Обнаруженный расписной карас, традиционный армянский глиняный сосуд, используемый в виноделии, уже занял свое место в экспозиции. Выставлены также каменные, деревянные, кожаные изделия, металлические украшения. На одном из стеллажей выставлены образцы дикой пшеницы, растущей на Армянском нагорье. Их три вида — пшеница беотийская, пшеница урарту и пшеница араратская.

«Обязательно выставим и образцы косточек дикого винограда – эндемика Гнишикадзора, — продолжил Б. Гаспарян. — Живописный каньон Гнишикадзор находится недалеко от пещеры и богат природными памятниками и источниками воды.

Ландшафт Гнишикадзора и в самом деле представляет собой своеобразную экологическую нишу, которая выделяется наличием холодных родников, богатым разнообразием флоры и фауны, где ключевое место занимает виноград. В прибрежных участках реки Гнишик до сих пор сохранился предок современного культурного винограда – дикий лесной виноград. По соседству также можно встретить одичавшие лозы культивированного винограда, которые из-за долгого отсутствия ухода вернулись к образу жизни своего дикого сородича: растут на дереве или взбираются на скалы. Некоторые сорта культивированного винограда можно увидеть в старых виноградниках, расположенных по обе стороны долины Гнишика, среди них преобладает местный сорт «Сев Арени». Этот сорт буквально на днях внесен в десятку лучших сортов винограда в мире».

По словам Б. Гаспаряна, виноград как священное растение у древних обществ приобрел для них ключевую роль. Солнцепоклонники относились к нему как к «солнечному растению» и как к «животворящей пище» для птиц – мифологических посланников солнца. Эти предания были унаследованы христианством, которое освятило многие народные верования. Как символизирующее кровь Спасителя виноградная лоза была отождествлена с райским деревом. По культурно-религиозным представлениям армян древо жизни олицетворяет собой виноградную лозу, что и было отражено почти во всех памятниках материальной культуры (рельеф, монументальное искусство, фресковая живопись, мозаика, миниатюра, художественное и прикладное искусства и т.д.).

О виноградниках Гнишикадзора есть упоминания в исторических источниках. Историк XIII в. Степанос Орбелян в своем труде «История Сюника», рассказывая о строительстве церкви Св. Степанос монастырcкого комплекса Нораванк, приводит список переданных в ее владение земель, среди которых также отмечает Гнишикадзор. Свидетельство о человеческой деятельности здесь соотносится с сохранившимися в пещерах остатками материальной культуры VII тысячелетия до н.э. (неолит). А также и в позднем энеолите (последняя четверть V тысячелетия до н.э. – первая половина IV тысячелетия до н.э.), в эпоху формирования обществ земледельцев-скотоводов со сложной внутренней иерархической структурой и специализацией различных производств. Яркими доказательствами тому являются обнаруженные при раскопках пещеры уникальный винодельческий комплекс и древнейшая в мире кожаная обувь.

По словам Бориса Гаспаряна в музее будет выставлено еще много уникального и интересного. Ведь в пещере «Арени -1» были обнаружены более тысячи находок, связанных с мировоззрением общества, жившего 6000 лет назад. Если все пойдет по намеченному ученым плану, то к концу года общественности будет фактически представлена колыбель древней цивилизации с ее искусством виноделия в новом формате – в виде пещерного музея. Это поможет сохранить уникальное археологическое наследие, а также будет способствовать развитию туризма, образования, науки и экономики Вайоцдзорской области. Кроме того, музей может превратить «Пещеру Арени 1» в уникальный научно образовательный центр всего Южного Кавказа.

НОВОСТИ

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян
Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной
Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает
«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви
Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных
Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными
Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана
Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей
Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд
В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру
Т\К: Власти оказывают давление на владельцев цветочных хозяйств, требуя молчать
FIP: На фоне ограничений РФ экспорт молочной продукции сократился, зависимость от российского рынка выросла
Трамп поделился статьей о стратегической роли Азербайджана
С 1 августа доставщики еды в Армении должны будут иметь санитарную книжку
Состоялись общественные слушания по вопросу признания общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций ЗАО «ЭСА»
На 82-м году жизни скончался политический деятель Гарник Маргарян
Объем водозабора из озера Севан достиг исторического минимума
СВР: Евросоюз требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса
Россияне начали массово искать жилье в Армении на фоне слухов о второй волне мобилизации

Читайте также

ГЛАВНОЕ.

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян

Рубен Рубинян, еще не вступив в полномочия председателя НС, решил ограничить профессиональную…

29.07.2026

ГЛАВНОЕ.

«ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО»: АШОТЯН ПРЕДЛОЖИЛ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОППОЗИЦИИ

Заместитель председателя Республиканской партии Армении, находящийся под арестом Армен Ашотян опубликовал из…

28.07.2026

ГЛАВНОЕ.

Бениамин МАТЕВОСЯН: КАК ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЙ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ ПОКИНЕТ АРМЕНИЮ, ЕС ПОТЕРЯЕТ ИНТЕРЕС К НЕЙ

Текущий внешнеполитический курс Еревана всё чаще становится объектом жесткого экспертного разбора. Официальные…

28.07.2026

ГЛАВНОЕ.

«ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ»: ШВОНДЕРЫ И ШАРИКОВЫ АРМЯНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Полиграф Полиграфович Шариков из всего вороха идей всемирной социалистической революции усвоил только…

28.07.2026

ГЛАВНОЕ.

ИРАНУ НУЖНО ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО ОСЕНИ И ПОМНИТЬ ПРО СВЯЗКУ ИЗРАИЛЬ-АЗЕРБАЙДЖАН: РОЖИН

Азербайджан заинтересован в деструкции Ирана с прицелом на районы страны, где доминирует…

28.07.2026

ГЛАВНОЕ.

«Один звонок. Сейчас!»: адвокат просит разрешить Людвигу Мкртчяну поговорить с семьей

Семья удерживаемого в Баку армянского военнопленного Людвига Мкртчяна требует предоставить возможность срочно…

27.07.2026

ГЛАВНОЕ.

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕДОСТУПНА: ПРАВОЗАЩИТНИКИ ГОТОВЯТ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ЗДОРОВЬЯ АРМЯНСКИХ ПЛЕННЫХ

На данный момент нет возможностей получить объективную информацию о состоянии здоровья армянских…

27.07.2026

ГЛАВНОЕ.

Гагик ЦАРУКЯН: АЗЕРБАЙДЖАН ИНТЕНСИВНО ВХОДИТ НА РЫНКИ, С КОТОРЫХ МЫ ИНТЕНСИВНО УХОДИМ

Главными посланиями моей недавней общественной деятельности стали внутренняя солидарность, недопустимость разделения экономики…

27.07.2026

КУЛЬТУРА

«CARMINA BURANA» ОРФА – ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ СЕЗОНА

За день до закрытия концертно-театрального сезона в Национальном академическом театре оперы и…

27.07.2026

КУЛЬТУРА

«АРМЯНО-РОССИЙСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ – ЭТО НЕ ПРО ПРОШЛОЕ, ЭТО ПРО НАСТОЯЩЕЕ»

Успешная коллаборация порождает желание дальнейшего сотрудничества и направляет к дальнейшим подвигам. Председатель…

27.07.2026