БЕЗ РОССИИ И БЕЗ ЕВРОПЫ? ЧТО ЖДЕТ МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ АРМЕНИИ ПОСЛЕ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ограничения на поставки армянской молочной продукции в Россию приведут к снижению доходов производителей, сокращению объемов производства и налоговых поступлений. Такой прогноз в беседе со Sputnik Армения озвучил экономист Наири Саргсян.

С 27 ИЮЛЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АРМЕНИИ. Решение принято после проверки армянских предприятий, проведенной 14-21 июля. По итогам инспекции российское ведомство обратилось в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию всей молочной продукции армянских производителей. В Россельхознадзоре заявили, что ограничения направлены на предотвращение ввоза в Россию особо опасных инфекций и реализации небезопасной продукции.

По мнению Саргсяна, ситуация представляет угрозу не только для экономики, но и для здоровья граждан Армении.

«С одной стороны, производители выпускают продукцию, не соответствующую стандартам, с другой – государственный надзор бездействует. Возникает вопрос: стоит ли вообще употреблять такую молочную продукцию? Мы не знаем обо всех проблемах, отсутствует прозрачный лабораторный контроль, а в продукции могут содержаться опасные бактерии и другие компоненты, угрожающие жизни и здоровью человека», – сказал экономист.

Говоря об экономических последствиях, Саргсян отметил, что, в отличие от других отраслей, основным рынком сбыта армянской молочной продукции остается внутренний рынок. При этом ежегодный экспорт отрасли составляет около $25-30 млн, более 90% поставок приходится на Россию.

По его оценке, введенные Россией ограничения, наряду с другими ранее принятыми мерами, могут серьезно ослабить армянскую экономику. Экономист также раскритиковал политику властей, заявив, что Армения стала зависимой сразу от нескольких внешних партнеров.

«Зависимость от России была, есть и будет, но Пашинян привел к зависимости еще и от Турции, Азербайджана, Европы, США», – сказал Саргсян.

ПРИ ЭТОМ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ОН НАЗВАЛ ПРОИЗВОДСТВО и экспорт продукции, не соответствующей стандартам, отметив, что теперь на эти нарушения уже не закрывают глаза.

Комментируя заявления властей о возможной переориентации экспорта на рынок Евросоюза, экономист назвал такой сценарий нереалистичным.

По данным Комитета государственных доходов Армении, в 2024-2026 годах в страны ЕС было экспортировано всего 24 кг молочной продукции: 4 кг – в Данию и 20 кг – в Польшу, причем обе поставки были осуществлены в 2024 году. В 2025-2026 годах экспорт армянской молочной продукции в страны Евросоюза отсутствовал.

Кроме того, Саргсян считает, что армянским производителям будет крайне сложно закрепиться на европейском рынке из-за высокой конкуренции.

«Турция способна производить аналогичную по качеству продукцию по более низкой цене и уже активно выходит на европейский рынок. Это вызывает протесты европейских фермеров и бизнеса. Поэтому разговоры о масштабном экспорте армянской молочной продукции в Европу выглядят несерьезными не только в ближайшие годы, но и в перспективе двух-трех десятилетий», – сказал он.

В свою очередь Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов утверждает, что в ходе проверок четырех молочных предприятий не было выявлено фактов использования молока от больных животных. Кроме того, в ведомстве отметили, что российская сторона не предоставила результаты проведенной проверки.

Согласно данным КГД, в 2024 году Армения экспортировала молочную продукцию на сумму $25,65 млн, в 2025 году – $22,8 млн, а в первом квартале 2026 года – на $3,6 млн. Более 90% экспорта пришлось на Россию. Основными экспортными товарами являются сыр, сливочное масло и творог.