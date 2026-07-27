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ЭКОНОМИКА

Ара Меликсетян

Ара Меликсетян

ВСЕ ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ  

В первом полугодии 2026 года доходы государственного бюджета Армении составили 1,643 трлн драмов, обеспечив выполнение на 106% показателя, предусмотренного уточненной программой на отчетный период, сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает АРКА. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 14,7%, или на 210,1 млрд драмов», — отмечается в сообщении.

В Минфине сообщили, что расходы государственного бюджета за отчетный период составили 1,576 трлн драмов, обеспечив выполнение уточненной программы на 83,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, расходы госбюджета выросли на 7%, или на 103,6 млрд драмов.

По итогам первого полугодия 2026 года госбюджет Армении был исполнен с профицитом в размере 67,3 млрд драмов. При этом ранее на первое полугодие был запланирован дефицит в размере 342,4 млрд драмов, а за аналогичный период прошлого года бюджет исполнен с дефицитом в 39,2 млрд драмов, отметили в Минфине.

НО НЕВОЗМОЖНО УМОЛЧАТЬ: НА ПЕРВЫЙ, ТОЧНЕЕ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – ФАКТ ПОЗИТИВНЫЙ. Ведь это означает, что казна получает денег больше, чем тратит, что вообще-то должно быть нормой. Но есть тут нюансы, с учетом которых ситуацию можно назвать более чем тревожной.

Прежде всего обратим внимание на следующее обстоятельство: и по части доходов бюджета, и по части расходов все идет не по плану. Когда процифит достигается за счет перевыполнения плана, это хорошо. Только вот в данном случае, хотя и план по доходам перевыполнен на 6%, по расходам он недовыполнен в разы больше – на 16,8%. То есть, профицитным бюджет стал в основном за счет экономии денег. А это уже означает, что миллиарды драмов, которыми должны были быть профинансированы те или иные государственные программы, до адресатов не дошли. По крайней мере в обозначенный срок. Соответственно и сами программы не выполнены. Это уж точно нельзя отнести к категории позитива.

Тут возникает вопрос: а с чего это вдруг правительство перешло в режим экономии? Тем более, это правительство, привыкшее жить на широкую ногу. Для ответа на этот вопрос, сначала зададимся другим: за счет чего оно (правительство) все эти годы живет на эту самую широкую ногу? Ответ находим в двух факторах: в хронически закладываемом в бюджет огромном дефиците и хронически растущем до сих пор государственном долге. Иными словами, огромный разрыв между доходами и расходами казны годами покрывался за счет внешних источников финансирования, за счет увеличения внешнего и внутреннего долгов.

А теперь посмотрим на текущую ситуацию с долгами. Скажем сразу, она (ситуация) не совсем стандартная для последних лет. Точнее, совсем не стандартная. Госдолг не растет, а сокращается. Так, согласно данным статистического комитета, с начала года и до конца мая госдолг сократился на 189 млрд драмов. Сократился, кстати, и внешний долг, и внутренний. По сути, это означает, что правительство покрывает прежние долги и проценты по ним, но при этом не набирает новых (долгов). Вроде бы хорошо, как раз этого и хотели оппоненты власти. Но опять же есть нюанс. И связан он с бюджетным планом. Во-первых, в главный финансовый документ заложен огромный дефицит, и его чем-то нужно покрывать. Согласно его (бюджета) авторам, дефицит бюджета по итогам текущего года должен составить 537 млрд драмов. Если сейчас, по итогам первого полугодия бюджет вообще профицитный, то в оставшиеся 6 месяцев правительству придется изыскать эти деньги. Судя по тому, как не растет государственный долг, с новыми кредитами, мягко говоря, туго. Похоже на то, что оскудела рука дающего… в долг.

Во-вторых, в том же бюджете на текущий год зафиксированы следующие прогнозируемые показатели: к концу 2026 года ВВП страны должен достичь 11 трлн 933 млрд драмов, а государственный долг – уровня в 53,5% от ВВП. То есть, правительство запланировало, что в течение года госдолг страны увеличится до 6 трлн 384 млрд драмов. Между тем на конец мая государственный долг составлял 5 трлн 114 млрд драмов. Фактически это означает, что для того, чтобы все шло по бюджетному плану и в соответствии с прогнозами, в оставшиеся до конца года месяцы правительству нужно достать 1 трлн 270 млрд драмов долговых денег. Скажем прямо, это непросто нереалистично. Это – из области фантастики.

В сложившейся ситуации, пожалуй, реалистично другое. Судя по всему, режим экономии на расходах бюджета будет усиливаться, и неизвестно, какие сферы жизни государства он затронет…

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