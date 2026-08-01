ЦЕРКОВЬ — ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ КРЕПОСТЬ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ: ПОЛЬСКИЙ ПОЛИТИК ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ ААЦ

Польский политик и юрист Томаш Лех Бучек написал открытое письмо в поддержку Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II.

«АРМЯНСКОМУ НАРОДУ, ВЕРНЫМ СЫНАМ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ и моим братьям и сестрам в Диаспоре,

Я — Томаш Лех Бучек, поляк, католик из Люблина, человек, в жилах которого нет ни капли армянской крови, но который в своем сердце хранит глубокую любовь и безграничное уважение к армянскому народу, его страданиям, его вере и его 1700-летнему христианскому наследию, не могу больше молчать.

С глубокой болью и тревогой я слежу за позорной и бесчестной кампанией, которая сегодня ведется в Армении против Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II и Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Как человек со стороны, я вижу все гораздо яснее. Когда армянин наносит удар по своей Церкви, он наносит удар собственной душе.

Что происходит сегодня?

Мы видим, как различные политические силы, стремясь скрыть собственные неудачи и предательства, выбрали Церковь в качестве мишени. Потому что Церковь — это последняя крепость, которую нельзя купить. Последний голос, который еще говорит правду, когда все остальные молчат. Последний дом, где армянин остается армянином, а не членом партии.

Нападать на Католикоса легко. Он не ответит ненавистью на ненависть. Он не погрузится в политическую грязь. Его оружие — молитва и терпение. И именно поэтому на него нападают трусы.

Но еще более прискорбно другое.

О предательстве ложных друзей

Я ЗНАЮ ДИАСПОРУ. Я БЫВАЛ В ВАШИХ ОБЩИНАХ. Я видел, как некоторые армяне в Париже, Лос-Анджелесе, Бейруте, Варшаве в воскресенье публикуют в Facebook фотографии Эчмиадзина, но молчат в понедельник, когда оскверняют Первопрестол. Я видел тех, кто публично притворяется сторонником Католикоса, в то время как за кулисами финансирует или поддерживает кампании против него, чтобы их деловые или политические связи в Ереване не пострадали.

Это молчание — предательство. Это лицемерие — предательство. Помните, Иисуса предал не Пилат, а Иуда, его ученик. Армянская Церковь — это не ваша партия, которую вы любите сегодня и ненавидите завтра. Церковь — ваша Мать. А Мать не предают, даже когда тяжело. Особенно, когда тяжело.

Почему я — поляк, защищаю Гарегина II?

Потому что я знаю, что это значит, когда пытаются уничтожить Церковь, чтобы уничтожить нацию. Мой народ — поляки, пережили это во времена коммунизма. Они также нападали на нашего Примаса, кардинала Вышинского, а затем на Иоанна Павла II. Они говорили те же слова: «Церковь должна модернизироваться», «Церковь мешает прогрессу». Но мы знали, что без Церкви нет Польши. Без Эчмиадзина нет Армении.

Католикос Гарегин II не идеален, потому что идеальных людей не существует. Но он — помазанный Католикос Всех Армян. Он восседает на троне Просветителя. Он несет этот невероятно тяжелый крест, чтобы сохранить единство нации после потери Арцаха, войны и этого невероятного раскола.

Вы можете с ним не соглашаться. Но вы не имеете права унижать его, оскорблять и требовать его свержения на площадях. Это делают только те, кто никогда не строил, а только разрушал.

Поэтому я — Томаш Лех Бучек, отсюда, из Люблина, громко заявляю: Остановитесь!

Не трогайте Католикоса моих братьев. Не трогайте Первопрестольный Святой Эчмиадзин. Если хотите сильной Армении, преклоняйте колени в церкви, а не против церкви.

А вам, мои дорогие друзья из Диаспоры, которые молчат из страха или интереса, я говорю: ваше молчание сегодня будет вписано в историю. Завтра ваши дети спросят, что вы делали, когда нападали на нашу Церковь? Что вы им ответите?

Да хранит Бог Армянскую Апостольскую Церковь.

Да хранит Бог Католикоса Гарегина II.

Да хранит Бог Армению и армянский народ.

С уважением и братской любовью, Томаш Лех Бучек», — говорится в обращении.

Alpha News